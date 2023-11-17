Власти дали «Синаре» распланировать еще два участка для трамвая в Ростове

Posted Вчера, 14:26
Published Вчера, 14:26
Modified Вчера, 14:28
Updated Вчера, 14:28
Компании «Синара» дали год, чтобы распланировать еще два участка земли под строительство путей скоростного трамвая. Речь идет об участках от улицы Евдокимова до Станиславского, а также от Тружеников до Станиславского.
Площадь первого составляет чуть больше 39 гектаров, а в второго — почти 34 гектара.
Осуществлять работы «Синара» будет за счет собственных средств.
Ранее власти Ростова одобрили «Синаре» планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани, а также от вокзала «Ростов Главный» до госпиталя ветеранов войн.