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Published Вчера, 14:26

Modified Вчера, 14:28

Updated Вчера, 14:28

"Синара" распланирует для путей скоростного трамвая еще два участка в Ростове

Власти дали «Синаре» распланировать еще два участка для трамвая в Ростове

17 ноября 2023, 14:26
Фото: 1MI
"Синара" распланирует для путей скоростного трамвая еще два участка в Ростове
«Синара» распланирует для путей скоростного трамвая участки от Евдокимова к Станиславского и от Тружеников до Станиславского, следует из постановлений администрации Ростова.

Компании «Синара» дали год, чтобы распланировать еще два участка земли под строительство путей скоростного трамвая. Речь идет об участках от улицы Евдокимова до Станиславского, а также от Тружеников до Станиславского.

Площадь первого составляет чуть больше 39 гектаров, а в второго — почти 34 гектара.

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Осуществлять работы «Синара» будет за счет собственных средств.

Ранее власти Ростова одобрили «Синаре» планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани, а также от вокзала «Ростов Главный» до госпиталя ветеранов войн.

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