Власти в Ростове-на-Дону запланировали продажу акций УК за 58 млн рублей

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Компания находится в муниципальной собственности, а номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей. Всего выставили на продажу 17,7 тысячи штук.
Добавим, что продать акции планируется 22 декабря в 10 часов. Начальная стоимость составляет 58 миллионов рублей, размер задатка — 10% от этого показателя.
Отмечается, что итоги торгов огласят в день их проведения.
Ранее стало известно, что власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.
До этого власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик.