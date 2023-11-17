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Власти в Ростове-на-Дону запланировали продажу акций УК за 58 млн рублей

Власти в Ростове-на-Дону запланировали продажу акций УК за 58 млн рублей

17 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI
Власти в Ростове-на-Дону запланировали продажу акций УК за 58 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируется реализовать пакет акций компании «ЮгЖилСервис», сообщили в городской администрации.

Компания находится в муниципальной собственности, а номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей. Всего выставили на продажу 17,7 тысячи штук.

Добавим, что продать акции планируется 22 декабря в 10 часов. Начальная стоимость составляет 58 миллионов рублей, размер задатка — 10% от этого показателя.

Власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках
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Отмечается, что итоги торгов огласят в день их проведения.

Ранее стало известно, что власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

До этого власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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