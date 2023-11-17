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Водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове

Водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове

17 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля погибла пожилая женщина, пытавшаяся перейти дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось утром в пятницу, 17 ноября, на улице Мадояна, когда водитель «Лады Гранта» сбил 71-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте, хотя в 300 метрах был переход.

«В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

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Ранее в Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в донском регионе пострадали несколько человек в ДТП с микроавтобусом.

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