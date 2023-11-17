Водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Происшествие случилось утром в пятницу, 17 ноября, на улице Мадояна, когда водитель «Лады Гранта» сбил 71-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте, хотя в 300 метрах был переход.
«В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
Ранее в Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в донском регионе пострадали несколько человек в ДТП с микроавтобусом.