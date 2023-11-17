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В Ростове-на-Дону назвали самые дешевые и дорогие продукты в ноябре

Яйца по 103 рубля: ростовчанам назвали цены на продукты в новых реалиях

17 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали самые дешевые и дорогие продукты в ноябре

В Ростове-на-Дону назвали самые дешевые и дорогие продукты в ноябре

В Ростове-на-Дону составили средние цены на продовольственные товары на середину ноября, сообщает Ростовстат.

Что касается мяса, то дороже всего обойдется баранина, которая стоит 547 рублей за килограмм. Ненамного дешевле оказалась говядина, она обойдется в 507 рублей.

Свинину можно купить за 357 рублей, курятину — за 236 рублей. Килограмм полукопченой колбасы обойдется в 602 рубля, вареной — 501 рубль.

Власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца
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Что касается других продуктов, то масло сливочное стоит 728 рублей, подсолнечное — 129 рублей, сметана — 293 рубля, творог — 407 рублей,

Стоимость яиц достигла уже 103 рублей, сахара — 71 рубля, макарон — 99 рублей, картофеля — 30 рублей.

Ранее власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца.

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