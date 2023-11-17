Яйца по 103 рубля: ростовчанам назвали цены на продукты в новых реалиях

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Что касается мяса, то дороже всего обойдется баранина, которая стоит 547 рублей за килограмм. Ненамного дешевле оказалась говядина, она обойдется в 507 рублей.
Свинину можно купить за 357 рублей, курятину — за 236 рублей. Килограмм полукопченой колбасы обойдется в 602 рубля, вареной — 501 рубль.
Что касается других продуктов, то масло сливочное стоит 728 рублей, подсолнечное — 129 рублей, сметана — 293 рубля, творог — 407 рублей,
Стоимость яиц достигла уже 103 рублей, сахара — 71 рубля, макарон — 99 рублей, картофеля — 30 рублей.
Ранее власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца.