Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря

«Однако, напомню, что автомобильный штраф можно оплатить со скидкой 50%. Такая скидка дается тем, кто вносит плату в течение 20 дней. Правда есть и исключения. Например, за повторное нарушение. Но в целом скидка распространяется практически на всех, за исключением тяжелых правонарушений», — делится информацией собеседник.