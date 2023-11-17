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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря

Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря

17 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
Управление автомобилем на летней резине с 1 декабря попадает под запрет. Поэтому ростовчане должны успеть «переобуть» свои автомобили. Об этом рассказал RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист напоминает, что летняя резина теперь есть в списке неисправностей, при которых нельзя управлять автомобилем.

«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление транспортным средством на летней резине в зимний период влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей», — отмечает Антон Габович.

Спикер разъясняет, что по закону на летней резине нельзя ездить три зимних месяца — декабрь, январь и февраль.

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«Однако, напомню, что автомобильный штраф можно оплатить со скидкой 50%. Такая скидка дается тем, кто вносит плату в течение 20 дней. Правда есть и исключения. Например, за повторное нарушение. Но в целом скидка распространяется практически на всех, за исключением тяжелых правонарушений», — делится информацией собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, какие новые штрафы могут ввести в России.

Какие новые штрафы могут ввести в РФ
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