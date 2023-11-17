Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Юрист напоминает, что летняя резина теперь есть в списке неисправностей, при которых нельзя управлять автомобилем.
«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление транспортным средством на летней резине в зимний период влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей», — отмечает Антон Габович.
Спикер разъясняет, что по закону на летней резине нельзя ездить три зимних месяца — декабрь, январь и февраль.
«Однако, напомню, что автомобильный штраф можно оплатить со скидкой 50%. Такая скидка дается тем, кто вносит плату в течение 20 дней. Правда есть и исключения. Например, за повторное нарушение. Но в целом скидка распространяется практически на всех, за исключением тяжелых правонарушений», — делится информацией собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, какие новые штрафы могут ввести в России.