Звонили спасателям: приставы в Ростове не смогли освободить человека из наручников

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Спасателей вызвали в Южный окружной военный суд в Ростове, чтобы снять наручники с заключенного. Приставы справиться с задачей не смогли, так как наручники заклинило.
«Как выяснилось, ключ, который открывает наручники, обломился и остался в замке, в результате „браслеты“ надежно зафиксировали руки задержанного мужчины», — пояснили в управление по делам ГО и ЧС.
Спасатели «перекусили» наручники с помощью специального инструмента «круг». Таким образом, им удалось освободить руки заключенного.
Ранее спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота.