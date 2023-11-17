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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Ростове спасателей вызвали в зал суда, чтобы освободить задержанного из наручников

Звонили спасателям: приставы в Ростове не смогли освободить человека из наручников

17 ноября 2023, 13:28
Фото: 1MI
В Ростове спасателей вызвали в зал суда, чтобы освободить задержанного из наручников

В Ростове освобождать задержанного в зал суда позвали спасателей, а не приставов

В Ростове спасателей вызвали в зал суда, чтобы освободить задержанного из наручников, рассказали в управлении ГО и ЧС города.

Спасателей вызвали в Южный окружной военный суд в Ростове, чтобы снять наручники с заключенного. Приставы справиться с задачей не смогли, так как наручники заклинило.

«Как выяснилось, ключ, который открывает наручники, обломился и остался в замке, в результате „браслеты“ надежно зафиксировали руки задержанного мужчины», — пояснили в управление по делам ГО и ЧС.

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Спасатели «перекусили» наручники с помощью специального инструмента «круг». Таким образом, им удалось освободить руки заключенного.

Ранее спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота.

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