Более 700 жителей Сахалина и Курил получили компенсацию оплаты пансионата в 2023 году

«Власти Сахалинской области стремятся поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается. Инвалиды, неработающие пенсионеры и дети войны должны сосредоточиться на своем здоровье, а не на решении вопросов проживания в Южно-Сахалинске, если они едут сюда для того, чтобы получить медицинскую помощь. Именно поэтому мы предоставляем им такую льготу, и эта мера поддержки становится более востребованной. Если в 2022 году льготой воспользовались 470 человек, то в текущем — уже более 700 сахалинцев и курильчан», — поделилась министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.