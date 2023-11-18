Более 700 жителей Сахалина и Курил получили компенсацию оплаты пансионата в 2023 году

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Более 700 человек получили компенсацию затрат за трехдневное проживание в местном пансионате. Это почти в 2 раза больше, чем в 2022 году.
Из бюджета Сахалинской области в текущем году выделили более 2, 1 млн рублей на компенсации расходов за три дня проживания в пансионате при областной больнице для нескольких категорий островитян. Как рассказала министр социальной защиты региона Ольга Орлова, число людей, которые нуждаются в такой поддержке, растет.
«Власти Сахалинской области стремятся поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается. Инвалиды, неработающие пенсионеры и дети войны должны сосредоточиться на своем здоровье, а не на решении вопросов проживания в Южно-Сахалинске, если они едут сюда для того, чтобы получить медицинскую помощь. Именно поэтому мы предоставляем им такую льготу, и эта мера поддержки становится более востребованной. Если в 2022 году льготой воспользовались 470 человек, то в текущем — уже более 700 сахалинцев и курильчан», — поделилась министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Для того, чтобы воспользоваться мерой соцподдержки, получатель должен получить направление в Сахалинскую областную клиническую больницу от своего лечащего врача по месту жительства. Минсоцзащиты и минздрав островного региона заключили соглашение, в рамках которого информация о направлении граждан и необходимости помочь им с проживанием оперативно передается между ведомствами. Это позволяет оперативно оказывать поддержку сахалинцам и курильчанам, которые относятся к одной из вышеперечисленных категорий получателей льготы.
«Прилететь в Южно-Сахалинск — дело затратное, особенно для пенсионеров. С моей болезнью мне приходится находиться здесь несколько раз в году. И так уже 5 лет. Хорошо, что есть где жить, причем фактически бесплатно», — поделилась жительница Охинского района Мария Владимировна.
Жители Сахалинской области могут получить подробную консультацию специалистов по вопросам оформления льготы. Для этого необходимо обратиться в Центр социальной поддержки или на горячую линию министерства социальной защиты по номеру 8-800-201-0099.