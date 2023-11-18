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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Снегопад ожидается в Ростове-на-Дону с 21 ноября

Дату сильного снегопада назвали в Ростове-на-Дону

18 ноября 2023, 04:50
Фото: 1MI

Снегопад ожидается в Ростове-на-Дону с 21 ноября

В Ростове-на-Дону в ночь на вторник, 21 ноября, может выпасть снег, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 18 числа, будет облачная погода, а температура составит семь градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

В воскресенье начнутся дожди, а воздух прогреется до пяти градусов. Сильный ветер в этот день сохранится.

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В понедельник снова ожидаются осадки, а столбики термометров окажутся на отметке в семь градусов. В ночь на вторник, 21 ноября, прогнозируют снегопад, а температура опустится до нуля градусов.

Добавим, что в следующую ночь будут заморозки до минус двух градусов, тогда снова может выпасть снег.

Ранее коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы,

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