Дату сильного снегопада назвали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В субботу, 18 числа, будет облачная погода, а температура составит семь градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
В воскресенье начнутся дожди, а воздух прогреется до пяти градусов. Сильный ветер в этот день сохранится.
В понедельник снова ожидаются осадки, а столбики термометров окажутся на отметке в семь градусов. В ночь на вторник, 21 ноября, прогнозируют снегопад, а температура опустится до нуля градусов.
Добавим, что в следующую ночь будут заморозки до минус двух градусов, тогда снова может выпасть снег.
Ранее коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы,