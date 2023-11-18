Диетолог рассказала, что нельзя есть, чтобы дожить до 100 лет

Posted Вчера, 15:53
Published Вчера, 15:53
Modified Вчера, 16:01
Updated Вчера, 16:01
Она отметила, что чрезмерное употребление очень соленой пищи может привести к гипертоническому кризу.
«Это серьезное состояние, возникающее из-за резкого повышения артериального давления. Необходимо немедленно снизить уровень для предотвращения органических повреждений. Именно соленая пища может спровоцировать такое состояние», — пояснила доктор.
Она также отметила, что пожилым людям следует избегать продуктов, богатых витамином К.
«Этот витамин способен увеличить свертываемость крови, что может быть опасно для людей старшего возраста. Ускоренная свертываемость является фактором риска для тяжелых сосудистых инцидентов, начиная от инфаркта миокарда и заканчивая инсультами», — подчеркнула врач.
Она также предложила избегать продуктов с высоким содержанием сахара тем, кто стремится к долголетию.
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