Диетолог рассказала, что нельзя есть, чтобы дожить до 100 лет

Диетолог Соломатина рассказала, что нельзя есть для долголетия

Для продления жизни и улучшения общего самочувствия рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты, такие как избыточно соленые и сладкие блюда, а также пищу с трансжирами, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».