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Posted Вчера, 15:53

Published Вчера, 15:53

Modified Вчера, 16:01

Updated Вчера, 16:01

Диетолог Соломатина рассказала, что нельзя есть для долголетия

Диетолог рассказала, что нельзя есть, чтобы дожить до 100 лет

18 ноября 2023, 15:53
Фото: 1MI

Диетолог Соломатина рассказала, что нельзя есть для долголетия

Для продления жизни и улучшения общего самочувствия рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты, такие как избыточно соленые и сладкие блюда, а также пищу с трансжирами, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что чрезмерное употребление очень соленой пищи может привести к гипертоническому кризу.

«Это серьезное состояние, возникающее из-за резкого повышения артериального давления. Необходимо немедленно снизить уровень для предотвращения органических повреждений. Именно соленая пища может спровоцировать такое состояние», — пояснила доктор.

Она также отметила, что пожилым людям следует избегать продуктов, богатых витамином К.

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«Этот витамин способен увеличить свертываемость крови, что может быть опасно для людей старшего возраста. Ускоренная свертываемость является фактором риска для тяжелых сосудистых инцидентов, начиная от инфаркта миокарда и заканчивая инсультами», — подчеркнула врач.

Она также предложила избегать продуктов с высоким содержанием сахара тем, кто стремится к долголетию.

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