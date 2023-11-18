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Posted Вчера, 16:03

Published Вчера, 16:03

Modified Вчера, 16:09

Updated Вчера, 16:09

Диетолог Редина назвала продукты, вызывающие ожирение

Диетолог Редина назвала продукты, вызывающие ожирение

18 ноября 2023, 16:03
Фото: 1MI
Для тех, кто беспокоится о своем здоровье, важно осознанно подходить к составлению рациона. Врач-диетолог Ольга Редина рассказала «Вечерней Москве», какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать лишнего веса.

Опасными для фигуры продуктами, по мнению специалиста, являются те, которые богаты углеводами, особенно сладкие блюда.

«Сдобная выпечка, торты, мороженое и другие сладости известны своим отрицательным воздействием на вес. Регулярное употребление этих продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни может привести к ожирению», — отметила Редина.

Также она предупредила, что злоупотребление алкоголем может способствовать набору веса, учитывая высокую калорийность многих напитков и их способность стимулировать аппетит, что может привести к перееданию жирной и калорийной пищи.

В дополнение к этому увеличение веса могут вызвать:

  • фастфуд;
  • соусы;
  • чипсы и сухарики;
  • полуфабрикаты;
  • колбасы и сосиски.

Редина рекомендует исключить эти продукты из рациона или сократить их потребление до минимума, чтобы предотвратить быстрый набор веса и проблемы с ожирением.

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