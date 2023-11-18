Диетолог Редина назвала продукты, вызывающие ожирение

Posted Вчера, 16:03
Published Вчера, 16:03
Modified Вчера, 16:09
Updated Вчера, 16:09
Опасными для фигуры продуктами, по мнению специалиста, являются те, которые богаты углеводами, особенно сладкие блюда.
«Сдобная выпечка, торты, мороженое и другие сладости известны своим отрицательным воздействием на вес. Регулярное употребление этих продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни может привести к ожирению», — отметила Редина.
Также она предупредила, что злоупотребление алкоголем может способствовать набору веса, учитывая высокую калорийность многих напитков и их способность стимулировать аппетит, что может привести к перееданию жирной и калорийной пищи.
В дополнение к этому увеличение веса могут вызвать:
Редина рекомендует исключить эти продукты из рациона или сократить их потребление до минимума, чтобы предотвратить быстрый набор веса и проблемы с ожирением.
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