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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Двое ростовчан устроили пикник на дороге в центре Ростова-на-Дону

Двое ростовчан устроили пикник на дороге в центре Ростова-на-Дону

18 ноября 2023, 06:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону двое местных жителей устроили себе обед на проезжей части, сообщили очевидцы в соцсетях.

Двое мужчин вышли на дорогу на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского, где разложили еду. После этого они пообедали, несмотря на проезжающие рядом автомобили.

Фото: Это Ростов - ТГ

Пользователи в комментариях предположили, что они проиграли спор, поэтому согласились совершить этот поступок. Другие посчитали, что это могут быть блогеры, снимающие новый контент.

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Ранее на асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также о том, как ростовчанин сбежал из больницы с капельницей и в одних трусах.

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