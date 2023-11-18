Двое ростовчан устроили пикник на дороге в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:59
Двое мужчин вышли на дорогу на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского, где разложили еду. После этого они пообедали, несмотря на проезжающие рядом автомобили.
Пользователи в комментариях предположили, что они проиграли спор, поэтому согласились совершить этот поступок. Другие посчитали, что это могут быть блогеры, снимающие новый контент.
Ранее на асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
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