МЧС предупредили жителей Ростовской области о заморозках до -5°C и гололеде

МЧС призывают жителей Ростовской области быть осторожными, обязательно помнить о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления и отказаться от самодельных обогревателей. Кроме того, в условиях сильного снегопада дончанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле, а если все же приходится куда-то ехать — необходимо помнить о ПДД и ограничить скорость движения.