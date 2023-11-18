МЧС предупредили жителей Ростовской области о заморозках до -5°C и гололеде

Posted Вчера, 18:19
Published Вчера, 18:19
Modified Вчера, 18:21
Updated Вчера, 18:21
Ростовский гидрометцентр опубликовал прогноз на воскресенье, 19 ноября, согласно которому в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью осадков не ожидается, однако днем пройдет дождь, который позднее заменит мокрый снег, на севере региона возможен гололед.
В течение дня скорость ветра будет меняться от 15 до 23 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от -5 до +7 градусов в зависимости от района Ростовской области.
МЧС призывают жителей Ростовской области быть осторожными, обязательно помнить о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления и отказаться от самодельных обогревателей. Кроме того, в условиях сильного снегопада дончанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле, а если все же приходится куда-то ехать — необходимо помнить о ПДД и ограничить скорость движения.
В случае ЧС жители могут обратиться за помощью по номерам 112, 01, 101 и 8(863)239-99-99.
Ранее дончанам рассказали, когда ждать продолжительные магнитные бури в Ростовской области.