Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 19 по 28 ноября

Posted Вчера, 12:30
Published Вчера, 12:30
Modified Вчера, 12:32
Updated Вчера, 12:32
По словам метеорологов, жителям региона следует готовиться к мощной магнитной буре, которая ожидается в Ростовской области 19 ноября. Сила бури составит пять баллов, из-за чего дончане могут чувствовать головные боли, перепады настроения, упадок сил, депрессию, скачки артериального давления, головокружение и учащенное сердцебиение. Магнитные бури также способны вызвать бессонницу и боли в суставах.
Дончане начнут ощущать недомогание уже к 15.00 мск, а пик бури придется на 18.00-24.00 мск.
После этого жителей Ростовской области ожидают два дня «передышки», когда сила бури составит всего два балла. Однако уже вечером вторника, 21 ноября, бури усилятся до четырех баллов и в таких значениях продержатся до вечера 28 ноября.
Жителям Ростовской области рекомендуется отказаться от алкоголя, курения и тяжелой жирной пищи, а также достаточно спать, больше гулять на свежем воздухе и сократить физические нагрузки, чтобы снять неблагоприятные симптомы, вызванные геомагнитными бурями.
Ранее в Госдуме предложили предупреждать дончан и жителей других регионов о магнитных бурях с помощью SMS-уведомлений.