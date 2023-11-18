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Posted Вчера, 12:30

Published Вчера, 12:30

Modified Вчера, 12:32

Updated Вчера, 12:32

Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 19 по 28 ноября

Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 19 по 28 ноября

18 ноября 2023, 12:30
Фото: Midjourney
Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 19 по 28 ноября
В Ростовской области жителям следует готовиться к мощным магнитным бурям, которые продлятся почти до конца ноября, об этом сообщили синоптики.

По словам метеорологов, жителям региона следует готовиться к мощной магнитной буре, которая ожидается в Ростовской области 19 ноября. Сила бури составит пять баллов, из-за чего дончане могут чувствовать головные боли, перепады настроения, упадок сил, депрессию, скачки артериального давления, головокружение и учащенное сердцебиение. Магнитные бури также способны вызвать бессонницу и боли в суставах.

Дончане начнут ощущать недомогание уже к 15.00 мск, а пик бури придется на 18.00-24.00 мск.

После этого жителей Ростовской области ожидают два дня «передышки», когда сила бури составит всего два балла. Однако уже вечером вторника, 21 ноября, бури усилятся до четырех баллов и в таких значениях продержатся до вечера 28 ноября.

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Жителям Ростовской области рекомендуется отказаться от алкоголя, курения и тяжелой жирной пищи, а также достаточно спать, больше гулять на свежем воздухе и сократить физические нагрузки, чтобы снять неблагоприятные симптомы, вызванные геомагнитными бурями.

Ранее в Госдуме предложили предупреждать дончан и жителей других регионов о магнитных бурях с помощью SMS-уведомлений.

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