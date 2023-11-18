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Posted Вчера, 15:54

Published Вчера, 15:54

Modified Вчера, 15:56

Updated Вчера, 15:56

На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки

На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки

18 ноября 2023, 15:54
Фото: 1MI
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
В Ростовской области жители готовятся к снежной буре и ставят палатки, а в Ростове ожидаются масштабные отключения электроэнергии.

Снежный плен

В УГИБДД по Ростовской области предупредили, что уже с 19 ноября в регионе ударят заморозки, которые принесут с собой снегопады. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе с 19 по 22 ноября.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Ростовской области пройдут дожди, а скорость ветра достигнет 22 метров в секунду. В отдельных районах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, ожидаются снегопады и похолодание до -5 градусов.

Фото: rostovgazeta.ru

Жителям Ростовской области рекомендуют быть особенно осторожными на дорогах во время непогоды, помнить о соблюдении ПДД и сохранении безопасной скорости движения.

Кроме того, пешеходам также рекомендовали быть бдительными и осторожными, переходя проезжую часть, обязательно снимать капюшон, носить одежду со световозвращающими элементами, а также проверять заметил ли их водитель.

Блуждая в потемках

Компания «Донэнерго» предупредила жителей Ростова-на-Дону о грядущих отключениях электроэнергии. Волна отключений начнется в понедельник, 20 ноября, и продлится до конца рабочей недели.

Согласно расписанию работ, 20 ноября без электричества останутся жители улицы Тургеневской, Станиславского, Обороны, Баумана, Верещагина, а также Краснополянской и Профсоюзной, переулков Буревестник, Радиального и проспекта Ставского.

Фото: Midjourney

Во вторник, 21 ноября, отключения коснутся жителей Нахичевани, чьи дома стоят на улицах Красноаксайской, на нечетных улицах с 35-й по 49-ю Линии, а также 2-й Пролетарской и 1-й Левой. Вместе с ними света не будет на 2-й Левой, Богданова, переулках Кирилловском и Балканском.

Полный график отключений можно изучить на портале ресурсоснабжающей организации.

Лагерь на перевале

В субботу, 18 ноября, на улице Советской в центре Ростова заметили неизвестную палатку, установленную прямо на тротуаре рядом с пешеходным переходом.

Фото: Это Ростов

Желтую палатку заметили случайные прохожие, которые предположили, что кто-то решил провести в ней ночь на 18 ноября. Ростовчане в шутку предположили, что владельцем «элитной недвижимости в центре города» мог стать ипотечник.

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Однако о том, кому в действительности могла принадлежать палатка, ничего не известно.

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