На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки

Во вторник, 21 ноября, отключения коснутся жителей Нахичевани, чьи дома стоят на улицах Красноаксайской, на нечетных улицах с 35-й по 49-ю Линии, а также 2-й Пролетарской и 1-й Левой. Вместе с ними света не будет на 2-й Левой, Богданова, переулках Кирилловском и Балканском.