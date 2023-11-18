На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки

Posted Вчера, 15:54
Published Вчера, 15:54
Modified Вчера, 15:56
Updated Вчера, 15:56
В УГИБДД по Ростовской области предупредили, что уже с 19 ноября в регионе ударят заморозки, которые принесут с собой снегопады. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе с 19 по 22 ноября.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Ростовской области пройдут дожди, а скорость ветра достигнет 22 метров в секунду. В отдельных районах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, ожидаются снегопады и похолодание до -5 градусов.
Жителям Ростовской области рекомендуют быть особенно осторожными на дорогах во время непогоды, помнить о соблюдении ПДД и сохранении безопасной скорости движения.
Кроме того, пешеходам также рекомендовали быть бдительными и осторожными, переходя проезжую часть, обязательно снимать капюшон, носить одежду со световозвращающими элементами, а также проверять заметил ли их водитель.
Компания «Донэнерго» предупредила жителей Ростова-на-Дону о грядущих отключениях электроэнергии. Волна отключений начнется в понедельник, 20 ноября, и продлится до конца рабочей недели.
Согласно расписанию работ, 20 ноября без электричества останутся жители улицы Тургеневской, Станиславского, Обороны, Баумана, Верещагина, а также Краснополянской и Профсоюзной, переулков Буревестник, Радиального и проспекта Ставского.
Во вторник, 21 ноября, отключения коснутся жителей Нахичевани, чьи дома стоят на улицах Красноаксайской, на нечетных улицах с 35-й по 49-ю Линии, а также 2-й Пролетарской и 1-й Левой. Вместе с ними света не будет на 2-й Левой, Богданова, переулках Кирилловском и Балканском.
Полный график отключений можно изучить на портале ресурсоснабжающей организации.
В субботу, 18 ноября, на улице Советской в центре Ростова заметили неизвестную палатку, установленную прямо на тротуаре рядом с пешеходным переходом.
Желтую палатку заметили случайные прохожие, которые предположили, что кто-то решил провести в ней ночь на 18 ноября. Ростовчане в шутку предположили, что владельцем «элитной недвижимости в центре города» мог стать ипотечник.
Однако о том, кому в действительности могла принадлежать палатка, ничего не известно.