Песков заявил, что детали визита Путина в Ростов скрыты из-за военной информации

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Представитель Кремля отметил, что решение о том, какую информацию публиковать о посещении штаба в Ростове-на-Дону, принимает сам президент. Песков подчеркнул, что это связано с проведением специальной военной операции, и поэтому подробности остаются ограниченными.
«Это военная информация, которая является закрытой, и ее нельзя раскрывать более подробно», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента признался, что сам не сопровождает Путина в таких поездках.
Отвечая на вопрос о том, почему глава государства не был в военной форме во время посещения штаба, Песков напомнил, что «в Ростов-на-Дону он прибыл после зарубежного визита».
Напомним, что Путин посещал Ростов после того, как побывал в Казахстане.