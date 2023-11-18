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Песков заявил, что детали визита Путина в Ростов скрыты из-за военной информации

Песков заявил, что детали визита Путина в Ростов скрыты из-за военной информации

18 ноября 2023, 05:53
Фото: 1MI
Песков заявил, что детали визита Путина в Ростов скрыты из-за военной информации
Детали посещения главой государства Владимиром Путиным штаба ЮВО в Ростове-на-Дону не раскрываются, поскольку это относится к военной информации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что решение о том, какую информацию публиковать о посещении штаба в Ростове-на-Дону, принимает сам президент. Песков подчеркнул, что это связано с проведением специальной военной операции, и поэтому подробности остаются ограниченными.

«Это военная информация, которая является закрытой, и ее нельзя раскрывать более подробно», — пояснил Песков.

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Пресс-секретарь президента признался, что сам не сопровождает Путина в таких поездках.

Отвечая на вопрос о том, почему глава государства не был в военной форме во время посещения штаба, Песков напомнил, что «в Ростов-на-Дону он прибыл после зарубежного визита».

Напомним, что Путин посещал Ростов после того, как побывал в Казахстане.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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