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Posted Вчера, 13:32

Published Вчера, 13:32

Modified Вчера, 13:34

Updated Вчера, 13:34

Пьяный дончанин получил семь лет колонии за попытку убить сожительницу ножом

Пьяный дончанин получил семь лет колонии за попытку убить сожительницу ножом

18 ноября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Пьяный дончанин получил семь лет колонии за попытку убить сожительницу ножом
В Ростовской области огласили приговор мужчине, который пытался заколоть сожительницу ножом на балконе, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор 58-летнему мужчине, подозреваемому в покушении на убийство.

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Следствие и суд установили, что в сентябре 2023 года осужденный находился в многоквартирном доме в поселке Шолоховском на территории Белокалитвинского района. Мужчина был пьян, когда между ним и его сожительницей разгорелась ссора. Они находились на балконе, когда обычный конфликт перерос в потасовку, и 58-летний дончанин схватился за нож. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в грудь, однако сожительница закричала, чем привлекла внимание соседей. Жильцы вызвали скорую и полицию, благодаря чему женщине удалось сохранить жизнь, а ее сожителя задержали.

В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Суд вынес решение приговорить дончанина к семи годам колонии строгого режима, приговор пока не обрел законную силу.

Ранее врачи спасли жизнь мужчины, которого ударили ножом в сердце.

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