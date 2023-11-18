Пьяный дончанин получил семь лет колонии за попытку убить сожительницу ножом

Posted Вчера, 13:32
Published Вчера, 13:32
Modified Вчера, 13:34
Updated Вчера, 13:34
Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор 58-летнему мужчине, подозреваемому в покушении на убийство.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2023 года осужденный находился в многоквартирном доме в поселке Шолоховском на территории Белокалитвинского района. Мужчина был пьян, когда между ним и его сожительницей разгорелась ссора. Они находились на балконе, когда обычный конфликт перерос в потасовку, и 58-летний дончанин схватился за нож. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в грудь, однако сожительница закричала, чем привлекла внимание соседей. Жильцы вызвали скорую и полицию, благодаря чему женщине удалось сохранить жизнь, а ее сожителя задержали.
В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Суд вынес решение приговорить дончанина к семи годам колонии строгого режима, приговор пока не обрел законную силу.
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