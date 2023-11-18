Стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах

Posted Вчера, 16:58
Published Вчера, 16:58
Modified Вчера, 17:01
Updated Вчера, 17:01
Портал «КВУ новости Шахт» объявил, что погибшей прошлой ночью девушкой якобы оказалась местная жительница Юлия Муравина. По уточненной информации дончанка работала младшим инспектором в СИЗО и занималась проверкой посылок заключенным.
По данным издания, между Юлией и ее 20-летней знакомой вспыхнул конфликт на почве ревности, который закончился поножовщиной.
Обращаем внимания, эту информацию пока не подтвердили ни в Следкоме, ни в других компетентных органах. Данные будут уточняться по мере появления официальной информации.
В настоящий момент подозреваемую в убийстве сотрудницы СИЗО задержали, проводятся следственные мероприятия, чтобы восстановить все обстоятельства трагедии.