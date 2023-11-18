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Posted Вчера, 16:58

Published Вчера, 16:58

Modified Вчера, 17:01

Updated Вчера, 17:01

Стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах

Стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах

18 ноября 2023, 16:58
Фото: 1MI
Стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах

В гибели сотрудницы СИЗО в Шахтах заподозрили ревнивую знакомую

В Ростовской области выясняют обстоятельства смерти 24-летней Юлии Муравиной, в убийстве которой подозревают ее знакомую, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КВУ новости Шахт» объявил, что погибшей прошлой ночью девушкой якобы оказалась местная жительница Юлия Муравина. По уточненной информации дончанка работала младшим инспектором в СИЗО и занималась проверкой посылок заключенным.

По данным издания, между Юлией и ее 20-летней знакомой вспыхнул конфликт на почве ревности, который закончился поножовщиной.

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Обращаем внимания, эту информацию пока не подтвердили ни в Следкоме, ни в других компетентных органах. Данные будут уточняться по мере появления официальной информации.

В настоящий момент подозреваемую в убийстве сотрудницы СИЗО задержали, проводятся следственные мероприятия, чтобы восстановить все обстоятельства трагедии.

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