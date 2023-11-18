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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:14

Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону

Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону

18 ноября 2023, 06:06
Фото: 1MI
Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, почему во время визита в Ростове-на-Дону глава государства был не в военной форме, сообщает ТАСС.

Напомним, что в ноябре президент посещал штаб ЮВО, который расположен в Ростове-на-Дону. В это время он был в костюме.

Дмитрий Песков напомнил, что президент был не в военной форме, так как прибыл в Ростов-на-Дону после международного визита. Он пояснил, что подробности посещения главой государства штаба в Ростове-на-Дону не разглашаются из-за характера «военной, закрытой информации».

Песков заявил, что детали визита Путина в Ростов скрыты из-за военной информации
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Представитель Кремля подчеркнул, что решение о том, какую информацию о посещении штаба в Ростове-на-Дону публиковать, лежит на президенте. Песков подчеркнул, что это связано с проведением специальной военной операции, и поэтому подробности остаются ограниченными.

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