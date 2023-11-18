Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону

Дмитрий Песков напомнил, что президент был не в военной форме, так как прибыл в Ростов-на-Дону после международного визита. Он пояснил, что подробности посещения главой государства штаба в Ростове-на-Дону не разглашаются из-за характера «военной, закрытой информации».