Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Напомним, что в ноябре президент посещал штаб ЮВО, который расположен в Ростове-на-Дону. В это время он был в костюме.
Дмитрий Песков напомнил, что президент был не в военной форме, так как прибыл в Ростов-на-Дону после международного визита. Он пояснил, что подробности посещения главой государства штаба в Ростове-на-Дону не разглашаются из-за характера «военной, закрытой информации».
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о том, какую информацию о посещении штаба в Ростове-на-Дону публиковать, лежит на президенте. Песков подчеркнул, что это связано с проведением специальной военной операции, и поэтому подробности остаются ограниченными.