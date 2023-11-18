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Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 20 по 24 ноября

Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 20 по 24 ноября

18 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 20 по 24 ноября
В Ростовской области ожидаются перерывы трансляций в теле- и радиовещании, об этом сообщили на портале «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Жителей Ростовской области предупредили, что с 20 по 26 ноября в регионе пройдут профилактические и другие работы, которые требуют отключить передающее оборудование.

Телевидение и радио отключат в Ростовской области на неделю с 6 ноября
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Часть работ может быть перенесена на другие дни из-за неблагоприятных погодных условий, однако, по установленному расписанию, без телевещания и радиовещания в конце ноября останутся населенные пункты Зеленовка и Войково в Тарасовском районе и город Миллерово в Миллеровском районе. Перебои в работе телевидения и радио ожидаются 20, 22 и 24 ноября с 11.00 до 17.00 мск.

Ранее аналогичные работы прошли в Верхнедонском и Октябрьском районах.

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