Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 20 по 24 ноября

Часть работ может быть перенесена на другие дни из-за неблагоприятных погодных условий, однако, по установленному расписанию, без телевещания и радиовещания в конце ноября останутся населенные пункты Зеленовка и Войково в Тарасовском районе и город Миллерово в Миллеровском районе. Перебои в работе телевидения и радио ожидаются 20, 22 и 24 ноября с 11.00 до 17.00 мск.