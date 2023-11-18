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Тысячи ростовчан будут оставаться без света с 20 ноября

Тысячи ростовчан будут оставаться без света с 20 ноября

18 ноября 2023, 05:05
Фото: 1MI
Тысячи ростовчан будут оставаться без света с 20 ноября
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут проводить отключения электричества, которые могут затронуть тысячи местных жителей, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 20 ноября, света не будет на улицах Тургеневская, Станиславского, Обороны, Баумана, Верещагина, Краснополянская, Профсоюзная. Также это коснется переулков Буревестник, Радиальный и проспекта Ставского.

Во вторник обесточат улицы Красноаксайская, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, 41-я линия, 43-я линия, 47-я линия, 49-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая. Кроме того, это затронет улицы 2-я левая, Богданова, переулки Кирилловский, Балканский.

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В среду электричество выключат на улицах Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская. В четверг света не будет на улице Стартовая и проспекте Королева.

В пятницу ограничения введут на улицах Ленина, Вавилова, Выборгская, Крайняя, Мадояна и Малаховская.

Ранее ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий.

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