Тысячи ростовчан будут оставаться без света с 20 ноября

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В понедельник, 20 ноября, света не будет на улицах Тургеневская, Станиславского, Обороны, Баумана, Верещагина, Краснополянская, Профсоюзная. Также это коснется переулков Буревестник, Радиальный и проспекта Ставского.
Во вторник обесточат улицы Красноаксайская, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, 41-я линия, 43-я линия, 47-я линия, 49-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая. Кроме того, это затронет улицы 2-я левая, Богданова, переулки Кирилловский, Балканский.
В среду электричество выключат на улицах Выборгская, Крайняя, Мадояна, Малаховская. В четверг света не будет на улице Стартовая и проспекте Королева.
В пятницу ограничения введут на улицах Ленина, Вавилова, Выборгская, Крайняя, Мадояна и Малаховская.
Ранее ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий.