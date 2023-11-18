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Posted Вчера, 11:30

Published Вчера, 11:30

Modified Вчера, 11:32

Updated Вчера, 11:32

Ураганный ветер и снегопады накроют Ростовскую область 19 и 20 ноября

Ураганный ветер и снегопады накроют Ростовскую область 19 и 20 ноября

18 ноября 2023, 11:30
Фото: rostovgazeta.ru
Ураганный ветер и снегопады накроют Ростовскую область 19 и 20 ноября

Снегопад, гололед и штормовый ветер ожидаются в Ростовской области с 19 ноября

В Ростовской области жителей предупредили о метели и ветре скоростью до 22 метров в секунду, предупреждение опубликовала пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Ростова.

В субботу, 18 ноября, администрация опубликовала штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий в Ростовской области 19 и 20 ноября. Жителей региона ожидают гололедица, метель и штормовой ветер скоростью до 22 метров в секунду.

По данным синоптиков, на севере региона в воскресенье и понедельник, 19 и 20 ноября, возможны метель с сильными снегопадами, гололедицей, изморозью на дорогах, налипанием мокрого снега на провода и деревья. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов, а днем столбики термометров будут держаться на значениях от -1 до +5 градусов.

При этом в начале рабочей недели температура продолжит понижаться, и уже в среду, 22 ноября, похолодает до -10 градусов ночью.

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Кроме того, в ближайшие двое суток ожидается ветровой сгон, из-за которого уровень воды реки Дон опустится ниже неблагоприятных отметок между Аксаем и Азовом.

«Просим жителей соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях звоните по номеру „112“!», — сказано в сообщении.

Ранее жителям Ростова-на-Дону рассказали, как вести себя на дорогах во время снегопада и гололеда.

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