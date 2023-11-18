Ураганный ветер и снегопады накроют Ростовскую область 19 и 20 ноября

По данным синоптиков, на севере региона в воскресенье и понедельник, 19 и 20 ноября, возможны метель с сильными снегопадами, гололедицей, изморозью на дорогах, налипанием мокрого снега на провода и деревья. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов, а днем столбики термометров будут держаться на значениях от -1 до +5 градусов.