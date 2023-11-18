В Новочеркасске скончался велосипедист, который зацепился за тягач

Позднее портал «Тузловград» со ссылкой на собственные источники объявил, что утреннее ДТП закончилось гибелью велосипедиста. По их данным, врачи боролись за жизнь пострадавшего в течение пяти часов, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчине оторвало ногу, что спровоцировало критическую кровопотерю. Информация об обстоятельствах инцидента будет уточняться.