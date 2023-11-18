В Новочеркасске скончался велосипедист, который зацепился за тягач

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
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Updated Сегодня, 09:11
В пятницу, 17 ноября, в 07.00 мск в Новочеркасске рядом с домом №108Д по улице Гагарина произошло ДТП с участием велосипедиста и грузовика.
По предварительной информации, 62-летний водитель тягача «FAW — JH6» с полуприцепом BONUM совершал поворот в переулок Почтовый на перекрестке неравнозначных дорог, в результате которого наехал на 50-летнего велосипедиста, стоящего у правого края проезжей части.
Велосипед с его владельцем зацепились за полуприцеп, и тягач потащил их за собой по асфальту. Пострадавшему удалось освободиться вместе с транспортным средством только через 140 метров, а тягач продолжил движение.
Велосипедиста доставили в больницу из-за полученных травм, а полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Позднее портал «Тузловград» со ссылкой на собственные источники объявил, что утреннее ДТП закончилось гибелью велосипедиста. По их данным, врачи боролись за жизнь пострадавшего в течение пяти часов, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчине оторвало ногу, что спровоцировало критическую кровопотерю. Информация об обстоятельствах инцидента будет уточняться.
Ранее водитель насмерть сбил пенсионерку, которая решила перейти проезжую часть в неположенном месте.