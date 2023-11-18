В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции

Сотрудники ГИБДД объявили, что составили в отношении 24-летнего водителя Toyota пять протоколов об административных нарушениях из-за отказа остановить транспортное средство, из-за проезда на красный сигнал светофора, за разворот для смены направления движения с нарушением требований дорожных знаков и разметки и за выезд на «встречку».