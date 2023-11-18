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В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции

В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции

18 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI
В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции
В Ростове водитель устроил ДТП, пытаясь скрыться от патрульной машины, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 18 ноября, сотрудники ГИБДД объявили, что составили пять протоколов в отношении водителя, который спровоцировал погоню и ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, вечером пятницы инспекторы ДПС предприняли попытку остановить автомобиль на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Водитель Toyota нарушил ПДД, однако в ответ на законное требование инспекторов остановиться водитель решил скрыться. Нарушитель дал по газам, но попытка побега закончилась ДТП — мужчина врезался в два автомобиля.

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Сотрудники ГИБДД объявили, что составили в отношении 24-летнего водителя Toyota пять протоколов об административных нарушениях из-за отказа остановить транспортное средство, из-за проезда на красный сигнал светофора, за разворот для смены направления движения с нарушением требований дорожных знаков и разметки и за выезд на «встречку».

Теперь нарушителю грозит лишение прав и штраф на сумму до пяти тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области появилось видео полицейской погони со стрельбой.

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