В Ростове и Таганроге запустят дополнительные вечерние поезда с 19 ноября

С воскресенья, 19 ноября, планируется запустить дополнительные вечерние поезда в Ростов-на-Дону и Таганрог. Эти меры необходимы для улучшения качества перевозок на маршрутах «Ростов — Таганрог», который является самым востребованным в регионе и успел за 10 месяцев перевезти более 3,6 миллионов пассажиров.