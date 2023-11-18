В Ростове и Таганроге запустят дополнительные вечерние поезда с 19 ноября

Posted Вчера, 09:58
Published Вчера, 09:58
Modified Вчера, 10:01
Updated Вчера, 10:01
С воскресенья, 19 ноября, планируется запустить дополнительные вечерние поезда в Ростов-на-Дону и Таганрог. Эти меры необходимы для улучшения качества перевозок на маршрутах «Ростов — Таганрог», который является самым востребованным в регионе и успел за 10 месяцев перевезти более 3,6 миллионов пассажиров.
Теперь самый поздний рейс из Ростова в Таганрог отправляется в 21.22 мск, поезд прибывает на вокзал Таганрога в 22.51 мск. Из Таганрога в Ростов можно будет уехать в 21.38 мск, прибытие запланировано на 23.07.
В пути поезда будут останавливаться на станциях и платформах Темерник, ОП 1337 километр, Ростов — Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, а также Синявской, Морской, Приморке, Вареновке и Михайловке.
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