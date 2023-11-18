В Ростове продолжат реставрацию театра драмы имени Горького

Напомним, реставрация и ремонт театра начались еще в 2017 году, за это время на работы потратили более 366 миллионов рублей. Также недавно стало известно, что в Ростове отремонтируют «Дом актера», в котором жили как сотрудники театра драмы, так и приезжающие на гастроли театральные труппы.