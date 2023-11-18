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Posted Вчера, 17:34

Published Вчера, 17:34

Modified Вчера, 17:36

Updated Вчера, 17:36

Госэкспертиза разрешила продолжить реставрацию драмтеатра в Ростове

В Ростове продолжат реставрацию театра драмы имени Горького

18 ноября 2023, 17:34
Фото: rostovgazeta.ru
Госэкспертиза разрешила продолжить реставрацию драмтеатра в Ростове

Госэкспертиза разрешила продолжить реставрацию драмтеатра в Ростове

Госэкспертиза одобрила еще один этап реставрации здания Ростовского Государственного драматического театра имени М. Горького, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 17 ноября, в реестре появилось положительное заключение на проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения — здания драмтеатра имени Максима Горького, расположенного на Театральной площади Ростова-на-Дону.

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ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект, согласно которому в памятнике архитектуры усилят грунты в основании и фундамент. Заказчиком работ выступает сам театр.

Напомним, реставрация и ремонт театра начались еще в 2017 году, за это время на работы потратили более 366 миллионов рублей. Также недавно стало известно, что в Ростове отремонтируют «Дом актера», в котором жили как сотрудники театра драмы, так и приезжающие на гастроли театральные труппы.

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