В Ростове продолжат реставрацию театра драмы имени Горького

Posted Вчера, 17:34
Published Вчера, 17:34
Modified Вчера, 17:36
Updated Вчера, 17:36
В пятницу, 17 ноября, в реестре появилось положительное заключение на проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения — здания драмтеатра имени Максима Горького, расположенного на Театральной площади Ростова-на-Дону.
ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект, согласно которому в памятнике архитектуры усилят грунты в основании и фундамент. Заказчиком работ выступает сам театр.
Напомним, реставрация и ремонт театра начались еще в 2017 году, за это время на работы потратили более 366 миллионов рублей. Также недавно стало известно, что в Ростове отремонтируют «Дом актера», в котором жили как сотрудники театра драмы, так и приезжающие на гастроли театральные труппы.