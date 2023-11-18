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Posted Вчера, 10:48

Published Вчера, 10:48

Modified Вчера, 10:55

Updated Вчера, 10:55

В Ростове сносят аварийную пятиэтажку в Кривошлыковском переулке

В Ростове сносят аварийную пятиэтажку в Кривошлыковском переулке

18 ноября 2023, 10:48
Фото: 1MI
В Ростове сносят аварийную пятиэтажку в Кривошлыковском переулке
В Ростове начали работы по сносу аварийного жилого дома в переулке Кривошлыковском, 4, об этом сообщили бывшие жильцы здания.

В субботу, 18 ноября, в Ростове начались работы по сносу аварийного пятиэтажного здания в переулке Кривошлыковом, 4. К месту проведения работ пригнали экскаватор, который начал демонтаж здания.

Бывшие жильцы поделились видео, на котором видно, как сносят одну из стен второго подъезда. Именно на этом участке в прошлом нашли трещины, из-за которых дом грозил рухнуть.

аварийного здания на Кривошлыковском, 4
Видео: t.me/krivoshlikovski4

«В памяти большинства жильцов дом останется их любимым домом Кривошлыковский, 4, в котором многие провели детство, выросли, женились, обустраивали уют», — добавили местные жители в Telegram-канале, посвященном дому.

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Напомним, суды относительно судьбы Кривошлыковского, 4 продолжались больше года, однако в конечном итоге жильцы согласились с аварийным статусом пятиэтажки, где ввели режим ЧП из-за угрозы обрушения здания. За несколько месяцев жилые помещения в доме выкупили, и дом опустел. Работы по сносу обещают завершить до конца текущего года.

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