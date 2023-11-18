В Ростове сносят аварийную пятиэтажку в Кривошлыковском переулке

Posted Вчера, 10:48
Published Вчера, 10:48
Modified Вчера, 10:55
Updated Вчера, 10:55
В субботу, 18 ноября, в Ростове начались работы по сносу аварийного пятиэтажного здания в переулке Кривошлыковом, 4. К месту проведения работ пригнали экскаватор, который начал демонтаж здания.
Бывшие жильцы поделились видео, на котором видно, как сносят одну из стен второго подъезда. Именно на этом участке в прошлом нашли трещины, из-за которых дом грозил рухнуть.
«В памяти большинства жильцов дом останется их любимым домом Кривошлыковский, 4, в котором многие провели детство, выросли, женились, обустраивали уют», — добавили местные жители в Telegram-канале, посвященном дому.
Напомним, суды относительно судьбы Кривошлыковского, 4 продолжались больше года, однако в конечном итоге жильцы согласились с аварийным статусом пятиэтажки, где ввели режим ЧП из-за угрозы обрушения здания. За несколько месяцев жилые помещения в доме выкупили, и дом опустел. Работы по сносу обещают завершить до конца текущего года.