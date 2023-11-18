В Ростове сносят аварийную пятиэтажку в Кривошлыковском переулке

Напомним, суды относительно судьбы Кривошлыковского, 4 продолжались больше года, однако в конечном итоге жильцы согласились с аварийным статусом пятиэтажки, где ввели режим ЧП из-за угрозы обрушения здания. За несколько месяцев жилые помещения в доме выкупили, и дом опустел. Работы по сносу обещают завершить до конца текущего года.