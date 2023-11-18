В Ростове улица Вавилова после реконструкции останется без трамвая

Posted Вчера, 14:12
Published Вчера, 14:12
Modified Вчера, 14:14
Updated Вчера, 14:14
Напомним, недавно глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что после реконструкции улица Вавилова станет четырехполосной дорогой со средней скоростью движения 80 километров в час. Реконструкция закончится только в 2025 году, на нее потратят 4,3 миллиарда рублей.
Отчет о ходе реконструкции вызвал у ростовчан вопросы о том, появится ли на обновленной улице Вавилова рельсы для обновленного трамвая, учитывая, что проезжую часть планируется расширить.
Однако уже в пятницу, 17 ноября, представители администрации опровергли слухи о строительстве трамвайной линии по Вавилова.
«Проект реконструкции улицы Вавилова не включает в себя строительство трамвайной линии для легкорельсового трамвая», — рассказали в администрации, добавив, что также пока не рассматривали вопрос о строительстве трамвайных путей в Октябрьском районе города. По их словам, подобные технические решения рассмотрят только при разработке проектной документации и получении положительного заключения госэкспертизы.
Ранее власти Ростовской области объявили, что запуск трамвая из Левенцовки запланирован на 2027 год.