В Ростове улица Вавилова после реконструкции останется без трамвая

«Проект реконструкции улицы Вавилова не включает в себя строительство трамвайной линии для легкорельсового трамвая», — рассказали в администрации, добавив, что также пока не рассматривали вопрос о строительстве трамвайных путей в Октябрьском районе города. По их словам, подобные технические решения рассмотрят только при разработке проектной документации и получении положительного заключения госэкспертизы.