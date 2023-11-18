rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:12

Published Вчера, 14:12

Modified Вчера, 14:14

Updated Вчера, 14:14

В Ростове улица Вавилова останется без трамвайных путей

В Ростове улица Вавилова после реконструкции останется без трамвая

18 ноября 2023, 14:12
Фото: 1MI
В Ростове улица Вавилова останется без трамвайных путей
В Ростове не собираются строить трамвайные пути во время реконструкции улицы Вавилова, об этом заявили представители администрации.

Напомним, недавно глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что после реконструкции улица Вавилова станет четырехполосной дорогой со средней скоростью движения 80 километров в час. Реконструкция закончится только в 2025 году, на нее потратят 4,3 миллиарда рублей.

Отчет о ходе реконструкции вызвал у ростовчан вопросы о том, появится ли на обновленной улице Вавилова рельсы для обновленного трамвая, учитывая, что проезжую часть планируется расширить.

Трамвай из Левенцовки в центр Ростова запустят не раньше 2027 года
Узнать подробнее

Однако уже в пятницу, 17 ноября, представители администрации опровергли слухи о строительстве трамвайной линии по Вавилова.

«Проект реконструкции улицы Вавилова не включает в себя строительство трамвайной линии для легкорельсового трамвая», — рассказали в администрации, добавив, что также пока не рассматривали вопрос о строительстве трамвайных путей в Октябрьском районе города. По их словам, подобные технические решения рассмотрят только при разработке проектной документации и получении положительного заключения госэкспертизы.

Ранее власти Ростовской области объявили, что запуск трамвая из Левенцовки запланирован на 2027 год.

Читайте также:
«Нам не отдали деньги»: трамваи перестали ходить в Ростове из-за потопаБлиже к 2030-му: стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвайВ Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Трамвай#Скоростной трамвай#Реконструкция улицы Вавилова#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Модернизация трамвайной сети Ростова-на-Дону#18+#Происшествия
Подпишитесь
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
Вчера, 15:54
В Шахтах задержали 20-летнюю убийцу сотрудницы СИЗО
Вчера, 16:21
В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции
Вчера, 09:36
В Новочеркасске скончался велосипедист, который зацепился за тягач
Вчера, 09:03
В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском
Вчера, 07:27
Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:06