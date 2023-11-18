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В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском

В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском

18 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском
В Ростовской области 7% жителей собираются потратить отпуски и отгулы на продление новогодних праздников, об этом сообщили исследователи портала трудоустройства Superjob.

Аналитики Superjob провели исследование среди 1,6 тысячи респондентов из 381 города России, чтобы выяснить, как собирается провести Новый год работающая часть населения.

По итогам опроса только 7% респондентов заявили, что хотели бы продлить новогодние каникулы за счет отгулов или отпуска: 4% решили взять отпуск до 1 января, еще 3% опрошенных заявили, что возьмут отпуск или отгул после 9 января.

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При этом возможностью отдохнуть лишние пару дней собираются воспользоваться больше мужчин (9%), чем женщин (5%). Более того, согласно собранным данным, в дополнительном отдыхе заинтересованы работники с уровнем зарплаты ниже 50 тысяч рублей (4-5%), в то время как другие сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей берут отгулы или отпуск реже (3%). Вместе с этим аналитики выяснили, что в дополнительном отдыхе чаще нуждается молодой персонал в возрасте до 34 лет (10% опрошенных).

Ранее стало известно, сколько дончан мужского пола ушли в отпуск по уходу за ребенком в 2023 году.

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