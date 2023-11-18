В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском

При этом возможностью отдохнуть лишние пару дней собираются воспользоваться больше мужчин (9%), чем женщин (5%). Более того, согласно собранным данным, в дополнительном отдыхе заинтересованы работники с уровнем зарплаты ниже 50 тысяч рублей (4-5%), в то время как другие сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей берут отгулы или отпуск реже (3%). Вместе с этим аналитики выяснили, что в дополнительном отдыхе чаще нуждается молодой персонал в возрасте до 34 лет (10% опрошенных).