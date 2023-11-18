В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Аналитики Superjob провели исследование среди 1,6 тысячи респондентов из 381 города России, чтобы выяснить, как собирается провести Новый год работающая часть населения.
По итогам опроса только 7% респондентов заявили, что хотели бы продлить новогодние каникулы за счет отгулов или отпуска: 4% решили взять отпуск до 1 января, еще 3% опрошенных заявили, что возьмут отпуск или отгул после 9 января.
При этом возможностью отдохнуть лишние пару дней собираются воспользоваться больше мужчин (9%), чем женщин (5%). Более того, согласно собранным данным, в дополнительном отдыхе заинтересованы работники с уровнем зарплаты ниже 50 тысяч рублей (4-5%), в то время как другие сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей берут отгулы или отпуск реже (3%). Вместе с этим аналитики выяснили, что в дополнительном отдыхе чаще нуждается молодой персонал в возрасте до 34 лет (10% опрошенных).
Ранее стало известно, сколько дончан мужского пола ушли в отпуск по уходу за ребенком в 2023 году.