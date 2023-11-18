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Posted Вчера, 13:00

Published Вчера, 13:00

Modified Вчера, 13:03

Updated Вчера, 13:03

В Ростовской области госпошлины за выдачу загранпаспорта вырастут на 20%

В Ростовской области госпошлины за выдачу загранпаспорта вырастут на 20%

18 ноября 2023, 13:00
Фото: 1MI
В Ростовской области госпошлины за выдачу загранпаспорта вырастут на 20%
В Ростовской области госпошлины за выдачу загранспаспорта и другие документы вырастет на 20%, об этом сообщил портал «Новые известия».

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля 2024 года собираются индексировать размер госпошлин, их необходимо заплатить для получения загранпаспорта и других документов. Уровень индексации составит 20%.

Так для получения загранпаспорта нового образца с электронным носителем дончанам придется заплатить шесть тысяч рублей, детский паспорт подорожает до трех тысяч рублей, за получение проездного документа беженца или регистрацию иностранца по месту жительства придется заплатить 420 рублей.

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Кроме того, вырастут размеры госпошлины за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ и визы для многократного проезда через границу — до 1,2 и 1,92 тысячи рублей соответственно.

Вместе с ними вырастут пошлины на другие документы, связанные с легальным пребыванием и работой в России, а также приемом и выходом из гражданства.

Ранее стало известно, что зарубежный туризм для дончан стал дороже на 28,3% с начала года.

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