В Ростовской области госпошлины за выдачу загранпаспорта вырастут на 20%

Posted Вчера, 13:00
Published Вчера, 13:00
Modified Вчера, 13:03
Updated Вчера, 13:03
Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля 2024 года собираются индексировать размер госпошлин, их необходимо заплатить для получения загранпаспорта и других документов. Уровень индексации составит 20%.
Так для получения загранпаспорта нового образца с электронным носителем дончанам придется заплатить шесть тысяч рублей, детский паспорт подорожает до трех тысяч рублей, за получение проездного документа беженца или регистрацию иностранца по месту жительства придется заплатить 420 рублей.
Кроме того, вырастут размеры госпошлины за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ и визы для многократного проезда через границу — до 1,2 и 1,92 тысячи рублей соответственно.
Вместе с ними вырастут пошлины на другие документы, связанные с легальным пребыванием и работой в России, а также приемом и выходом из гражданства.
Ранее стало известно, что зарубежный туризм для дончан стал дороже на 28,3% с начала года.