В Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
В пятницу, 17 ноября, Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области закончил расследование уголовного дела против младшего инспектора группы надзора ИК №5 ГУФСИН России по Ростовской области. Мужчину подозревают в мелком взяточничестве и превышении полномочий.
Следователи представили версию, согласно которой в 2022 году подозреваемый получил 10 тысяч рублей за передачу осужденному мобильного телефона, который входит в список запрещенных к использованию предметов.
Незаконные действия пресекли оперативники УСБ ГУФСИН, а самого подозреваемого уволили со службы.
В настоящий момент по делу собрали достаточно доказательств, его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее стало известно, сколько заключенных в донских колониях привлекли к труду за 2023 год.