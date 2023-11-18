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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника

В Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника

18 ноября 2023, 08:33
Фото: Midjourney
В Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника
В Ростовской области сотрудника ГУФСИН подозревают в получении взятки и превышении полномочий из-за передачи телефона гражданину, отбывающему наказание, об этом сообщили в пресс-службе донского Следственного управления СК РФ.

В пятницу, 17 ноября, Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области закончил расследование уголовного дела против младшего инспектора группы надзора ИК №5 ГУФСИН России по Ростовской области. Мужчину подозревают в мелком взяточничестве и превышении полномочий.

Следователи представили версию, согласно которой в 2022 году подозреваемый получил 10 тысяч рублей за передачу осужденному мобильного телефона, который входит в список запрещенных к использованию предметов.

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Незаконные действия пресекли оперативники УСБ ГУФСИН, а самого подозреваемого уволили со службы.

В настоящий момент по делу собрали достаточно доказательств, его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, сколько заключенных в донских колониях привлекли к труду за 2023 год.

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