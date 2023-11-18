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Posted Вчера, 12:04

Published Вчера, 12:04

Modified Вчера, 12:06

Updated Вчера, 12:06

В Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом

В Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом

18 ноября 2023, 12:04
Фото: Midjourney
В Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом
Китайские ученые выяснили, что люди, предпочитающие кофе, значительно реже болеют коронавирусом, об этом жителям Ростовской области и других регионов России рассказал портал «Новые известия».

В Китае ученые Государственного медицинского университета в Шэньяне объявили, что выявили закономерность между употреблением кофе и риском заражения коронавируса. По словам исследователей, кофе способен снизить риски заразиться COVID-19.

Согласно данным исследования опубликованного в BMC (BioMed Central), включение в рацион продуктов, богатых полифенолами, обеспечивает активный ответ иммунитета на вирусное заболевание и облегчает симптомы ковида.

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По итогам исследования ученые выяснили, что кофе препятствует проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов в клетки человеческого тела благодаря активности катепсина L. Для присоединения SARS-CoV-2 его спайковый белок необходимо расщепить с помощью катепсина[прим. редакции — пищеварительного фермента], однако кофе блокирует этот механизм, предположительно, благодаря содержанию полифенола, кофеина и хлорогеновой кислоты. Кроме того, у кофе есть и другие полезные свойства — снижение интенсивности воспалительных процессов и стимуляция работы иммунной системы.

Ранее выяснилось, что из продажи в аптеках Ростова пропали тесты на коронавирус.

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