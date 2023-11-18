В Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом

По итогам исследования ученые выяснили, что кофе препятствует проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов в клетки человеческого тела благодаря активности катепсина L. Для присоединения SARS-CoV-2 его спайковый белок необходимо расщепить с помощью катепсина[прим. редакции — пищеварительного фермента], однако кофе блокирует этот механизм, предположительно, благодаря содержанию полифенола, кофеина и хлорогеновой кислоты. Кроме того, у кофе есть и другие полезные свойства — снижение интенсивности воспалительных процессов и стимуляция работы иммунной системы.