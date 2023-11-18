В Шахтах на улицах города заметили дикую лису

Posted Вчера, 10:19
Published Вчера, 10:19
Modified Вчера, 10:21
Updated Вчера, 10:21
В субботу, 18 ноября, издание «КВУ Новости Шахт» опубликовало фотографию читателей, которые заметили лису во дворе одного из многоквартирных домов. Животное сидело на тротуаре в поселке Южная ранним утром и не реагировало на приближение к нему человека.
«Во двор многоквартирного дома пришла лиса», — кратко прокомментировали происходящее авторы, не сообщив точного места, где очевидцы видели дикое животное.
«Колобка ищет. А если серьёзно, то это нехороший знак, когда дикие звери выходят в города», «Бешенство у лисы 100%», «Может питомец у кого-то сбежал, сейчас модно лис и феньков дома держать», — предположили дончане и местные жители в комментариях.
Других же жителей заинтересовало, где лиса находится сейчас, и несет ли она потенциальную опасность для окружающих. Шахтинцы заметили, что если лисы начали заходить в город, значит, в местах их обитания закончилось пропитание.
Информация уточняется.
Ранее в Ростове за пару месяцев несколько раз ловили кабанов и даже дикую лисицу, которые неизвестным образом оказались на городских улицах.