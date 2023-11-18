В Шахтах задержали 20-летнюю убийцу сотрудницы СИЗО

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая находилась у дома на переулке Писарева в Шахтах, когда между нею и 24-летней знакомой возник конфликт. Подозреваемая напала на своего оппонента и нанесла погибшей множественные колото-резаные раны ножом, которые стали причиной смерти дончанки.