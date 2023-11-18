В Шахтах задержали 20-летнюю убийцу сотрудницы СИЗО

Posted Вчера, 16:21
Published Вчера, 16:21
Modified Вчера, 16:23
Updated Вчера, 16:23
Напомним, 18 ноября донские СМИ объявили о гибели сотрудницы СИЗО в городе Шахты. Уже вечером этого же дня стало известно, что в Шахтах задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве знакомой.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая находилась у дома на переулке Писарева в Шахтах, когда между нею и 24-летней знакомой возник конфликт. Подозреваемая напала на своего оппонента и нанесла погибшей множественные колото-резаные раны ножом, которые стали причиной смерти дончанки.
«В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91-92 УПК РФ», — рассказали следователи, добавив, что выполняют необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранительные органы решают вопрос о том, чтобы поместить подозреваемую под стражу.
Ранее осудили дончанина, который пытался убить свою сожительницу в пьяном угаре.