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Posted Вчера, 14:43

Published Вчера, 14:43

Modified Вчера, 14:45

Updated Вчера, 14:45

В Шахтах жестоко зарезали 23-летнюю девушку-следователя

В Шахтах жестоко убили 23-летнюю девушку-следователя

18 ноября 2023, 14:43
Фото: 1MI
В Шахтах жестоко зарезали 23-летнюю девушку-следователя
В Шахтах убили девушку-следователя, которая работала в СИЗО №4, об этом сообщили местные СМИ.

В субботу, 18 ноября, издание «КВУ новости Шахт» объявило о гибели молодой девушки, которая была жестоко убита минувшей ночью.

Со ссылкой на собственные источники в издании рассказали, что жертве было всего 23 года, сама местная жительница недавно закончила обучение и стала работать следователем в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области.

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По предварительной информации, дончанка погибла в результате многочисленных ножевых ранений, а ее тело было изуродовано. В настоящий момент данные о гибели следователя не получили официального подтверждения, информация о причинах и обстоятельствах уточняется.

Ранее пьяного дончанина осудили за покушение на жизнь своей сожительницы.

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