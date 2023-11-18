В Шахтах жестоко убили 23-летнюю девушку-следователя

Posted Вчера, 14:43
Published Вчера, 14:43
Modified Вчера, 14:45
Updated Вчера, 14:45
В субботу, 18 ноября, издание «КВУ новости Шахт» объявило о гибели молодой девушки, которая была жестоко убита минувшей ночью.
Со ссылкой на собственные источники в издании рассказали, что жертве было всего 23 года, сама местная жительница недавно закончила обучение и стала работать следователем в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области.
По предварительной информации, дончанка погибла в результате многочисленных ножевых ранений, а ее тело было изуродовано. В настоящий момент данные о гибели следователя не получили официального подтверждения, информация о причинах и обстоятельствах уточняется.
Ранее пьяного дончанина осудили за покушение на жизнь своей сожительницы.