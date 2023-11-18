Водитель грузовика протащил 140 метров зацепившегося велосипедиста в Новочеркасске

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Происшествие случилось в пятницу, 17 ноября, в районе дома на улице Гагарина в Новочеркасске. Водитель автомобиля FAW с полуприцепом на перекрестке начал поворачивать в переулок Почтовый. В результате он сбил велосипедиста, который стоял у правого края проезжей части.
После этого пострадавший зацепился за полуприцеп, из-за чего грузовик его протащил 140 метров. А после автомобиль продолжил движение.
«В результате происшествия велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
Ранее водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове.