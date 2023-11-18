Водитель грузовика протащил 140 метров зацепившегося велосипедиста в Новочеркасске

Происшествие случилось в пятницу, 17 ноября, в районе дома на улице Гагарина в Новочеркасске. Водитель автомобиля FAW с полуприцепом на перекрестке начал поворачивать в переулок Почтовый. В результате он сбил велосипедиста, который стоял у правого края проезжей части.