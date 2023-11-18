rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Водитель грузовика протащил 140 метров зацепившегося велосипедиста в Новочеркасске

Водитель грузовика протащил 140 метров зацепившегося велосипедиста в Новочеркасске

18 ноября 2023, 06:28
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель грузовика сбил велосипедиста и протащил его по дороге, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в пятницу, 17 ноября, в районе дома на улице Гагарина в Новочеркасске. Водитель автомобиля FAW с полуприцепом на перекрестке начал поворачивать в переулок Почтовый. В результате он сбил велосипедиста, который стоял у правого края проезжей части.

После этого пострадавший зацепился за полуприцеп, из-за чего грузовик его протащил 140 метров. А после автомобиль продолжил движение.

Чиновники разбились в ДТП, а дончанина пыталась задушить щитовидка: новости 15 ноября
Узнать подробнее

«В результате происшествия велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

Ранее водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове.

Читайте также:
Чиновники разбились в ДТП, а дончанина пыталась задушить щитовидка: новости 15 ноябряЧетырех пострадавших в ДТП чиновников госпитализировали в Ростовской области«Порезы и переломы»: стало известно о состоянии 9 раненых в ДТП в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Чиновники распродают люксовые авто, пока на Ростов надвигается торнадо
Вчера, 14:57
«Не наш дед»: ростовчан возмутил Санта Клаус в центре города
Вчера, 17:51
Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
Вчера, 12:18
Вдоль Дона в Ростовской области построят трассу к 2026 году
Вчера, 17:29
Дед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяц
Вчера, 16:08
Жареное мясо — преступление: шеф-повар из Ростова назвал рецепты самой вкусной шаурмы
Вчера, 20:54