Водителей предупредили о заморозках и снегопаде в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:53
В регионе, включая Ростов-на-Дону, ожидаются дожди с сильными порывами ветра до 22 метров в секунду, мокрым снегом и понижением температуры до -5 градусов.
Всем водителям рекомендовали проявить крайнюю осторожность на дороге. Скорость должна соответствовать текущим погодным условиям, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, и избегать резких маневров, которые могут привести к утрате контроля над автомобилем.
Пешеходам при пересечении проезжей части следует снять капюшон и убедиться, что водитель заметил их. В условиях недостаточной видимости и в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы для повышения безопасности на дороге.
Ранее коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы.