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Ростов-на-Дону накроет заморозками и снегопадом с 19 и по 22 ноября

Водителей предупредили о заморозках и снегопаде в Ростовской области

18 ноября 2023, 05:27
Фото: 1MI

Ростов-на-Дону накроет заморозками и снегопадом с 19 и по 22 ноября

В Ростовской области с 19 по 22 ноября ожидается ухудшение погоды и может выпасть снег, сообщили в региональном УГИБДД.

В регионе, включая Ростов-на-Дону, ожидаются дожди с сильными порывами ветра до 22 метров в секунду, мокрым снегом и понижением температуры до -5 градусов.

Всем водителям рекомендовали проявить крайнюю осторожность на дороге. Скорость должна соответствовать текущим погодным условиям, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, и избегать резких маневров, которые могут привести к утрате контроля над автомобилем.

Пешеходам при пересечении проезжей части следует снять капюшон и убедиться, что водитель заметил их. В условиях недостаточной видимости и в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы для повышения безопасности на дороге.

Ранее коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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