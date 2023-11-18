«Зато не в ипотеку»: неизвестный поселился в палатке в центре Ростова

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
На тротуаре возле проезжей части появилась большая желтая палатка. Очевидцы предположили, что ее владелец переночевал в ней в субботу, 18 ноября.
Пользователи в комментариях в шутку написали, что это ипотечник. Другие назвали это программой «Доступное жилье».
«Зато не в ипотеку», — написали ростовчане. Кому именно принадлежит эта палатка, пока выяснить не удалось.
Ранее двое ростовчан устроили пикник на дороге в центре Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.