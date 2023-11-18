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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:11

Неизвестный поселился в палатке в центре Ростова-на-Дону

«Зато не в ипотеку»: неизвестный поселился в палатке в центре Ростова

18 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI

Неизвестный поселился в палатке в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Советской установили туристическую палатку на тротуаре, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

На тротуаре возле проезжей части появилась большая желтая палатка. Очевидцы предположили, что ее владелец переночевал в ней в субботу, 18 ноября.

Пользователи в комментариях в шутку написали, что это ипотечник. Другие назвали это программой «Доступное жилье».

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«Зато не в ипотеку», — написали ростовчане. Кому именно принадлежит эта палатка, пока выяснить не удалось.

Фото: Это Ростов - ТГ

Ранее двое ростовчан устроили пикник на дороге в центре Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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