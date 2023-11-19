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В Ростовской области на 3D-принтере изготовили беспилотник, который может орошать поля

Беспилотник смогли напечатать на 3D-принтере в Ростовской области

19 ноября 2023, 14:01
Фото: 1MI
В Ростовской области на 3D-принтере изготовили беспилотник, который может орошать поля
В Ростовской области на 3D-принтере изготовили беспилотник, который может орошать поля, сообщило правительство региона.

В «Центре истинных ценностей» в Ростове смогли напечатать на 3D-принтере беспилотник для орошения полей. Устройство имеет высокую степень ремонтопригодности и может быть модифицировано под нужды конкретного заказчика.

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Разработчики отмечают, что самой дорогой частью изготовления дронов всегда является производство деталей. Однако благодаря их созданию на 3D-принтере авторы проекта смогли значительно снизить затраты.

Ранее в Азовском музее-заповеднике представили тактильные копии древнего человека и шерстистого мамонта, их сделали с помощью 3D-печати.

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