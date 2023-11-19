Беспилотник смогли напечатать на 3D-принтере в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В «Центре истинных ценностей» в Ростове смогли напечатать на 3D-принтере беспилотник для орошения полей. Устройство имеет высокую степень ремонтопригодности и может быть модифицировано под нужды конкретного заказчика.
Разработчики отмечают, что самой дорогой частью изготовления дронов всегда является производство деталей. Однако благодаря их созданию на 3D-принтере авторы проекта смогли значительно снизить затраты.
Ранее в Азовском музее-заповеднике представили тактильные копии древнего человека и шерстистого мамонта, их сделали с помощью 3D-печати.