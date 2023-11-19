Дилеры в Ростове предупредили о росте цен на обслуживание авто на 20%

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Дилеры в Ростовской области сообщили, что в следующем году техническое обслуживание машин может подорожать на 15-20%. Ситуация будет зависеть от курса рубля, стоимости доставки запчастей и политической обстановки.
Однако некоторые не исключают роста цен и в этом году. Например, на 20-25% могут подорожать запчасти для европейских, корейских и японских машин. Инфляция в этом случае связана с курсом валют и издержками на логистику.
«К товарам, цена которых наиболее зависима от перечисленных факторов, относятся комплектующие и расходники, которые чаще всего меняются в автомобиле — шины, тормозные диски и колодки, салонные и воздушные фильтры, моторные масла и свечи зажигания», — заявил Donnews директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.
Он добавил, что в целом обслуживание авто за год в Ростовской области стало дороже на 23%. Поднялся ценник, в частности, на шиномонтаж — на 20%, топливо — на 7%, страховку ОСАГО — на 24%, запчасти и комплектующие для машин — на 20-35%.
Ранее администрация в Ростове решила распродать свои старые люксовые авто.