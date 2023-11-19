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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Со следующего года обслуживание машин может вырасти на 15-20%

Дилеры в Ростове предупредили о росте цен на обслуживание авто на 20%

19 ноября 2023, 14:23
Фото: 1MI
Со следующего года обслуживание машин может вырасти на 15-20%
Со следующего года обслуживание машин может вырасти на 15-20%, заявили дилеры в Ростовской области.

Дилеры в Ростовской области сообщили, что в следующем году техническое обслуживание машин может подорожать на 15-20%. Ситуация будет зависеть от курса рубля, стоимости доставки запчастей и политической обстановки.

Однако некоторые не исключают роста цен и в этом году. Например, на 20-25% могут подорожать запчасти для европейских, корейских и японских машин. Инфляция в этом случае связана с курсом валют и издержками на логистику.

«К товарам, цена которых наиболее зависима от перечисленных факторов, относятся комплектующие и расходники, которые чаще всего меняются в автомобиле — шины, тормозные диски и колодки, салонные и воздушные фильтры, моторные масла и свечи зажигания», — заявил Donnews директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

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Он добавил, что в целом обслуживание авто за год в Ростовской области стало дороже на 23%. Поднялся ценник, в частности, на шиномонтаж — на 20%, топливо — на 7%, страховку ОСАГО — на 24%, запчасти и комплектующие для машин — на 20-35%.

Ранее администрация в Ростове решила распродать свои старые люксовые авто.

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