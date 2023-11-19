Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Наиболее востребованными работниками в Ростовской области являются продавцы-консультанты, водители и курьеры. Именно их активней всего ищут работодатели. Однако многие ростовские компании заняты поиском специалистов с редкими навыками и умениями. Большинству «штучных» специалистов готовы платить более ста тысяч рублей в месяц.
Одной из самых необычных вакансий в регионе можно назвать дизайнера обоев. Его поисками занимаются компании по производству интерьерных панно, фресок и дизайнерских обоев. От специалиста требуется владение графическими программами. Он будет заниматься разработкой проектов по индивидуальным заказам. Платить дизайнеру обоев в Ростовской области обещают 50 000 рублей в месяц с премиями и бонусами.
Мастеров кузнечного дела ищут ростовские студии художественной ковки. Там занимаются изготовлением кованых ворот, лестниц, заборов, мебели и других изделий. От кузнеца требуется опыт работы не менее трех лет, умение делать сложные кованые элементы и рисовать шаблоны с эскизов и фотографий. Оплата в студиях художественной ковки сдельная. Кузнец может рассчитывать на доход в районе ста тысяч рублей.
Активно ищут в Ростове и гончаров-керамистов. От них требуется не только иметь стаж работы, но и быть готовыми обучать других людей ремеслу на мастер-классах. График у гончара плавающий с еженедельными выплатами.
Компании индустрии красоты ищут в Ростове менеджеров по работе с блогерами. От соискателя требуется опыт в SММ, понимание визуальных трендов в социальных сетях и умение делать фото- и видеоконтент. Заниматься менеджер будет поиском партнеров среди блогеров и рекламой бьюти-заведений. Платить такому специалисту готовы 50 тысяч рублей в месяц.
В ростовских кондитерских ищут декоратора тортов. Опыт работы при этом не важен. Главное, что должен иметь соискатель, развитую моторику рук и навык рисования. Остальному научат на месте. Декоратору предстоит лепить из кондитерской мастики фигурки и различные элементы для украшения десертов, а также расписывать торты. График работы — 5/2 с выходными в середине недели. Платить декоратору готовы от 30 тысяч рублей в месяц.