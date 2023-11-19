Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области

В ростовских кондитерских ищут декоратора тортов. Опыт работы при этом не важен. Главное, что должен иметь соискатель, развитую моторику рук и навык рисования. Остальному научат на месте. Декоратору предстоит лепить из кондитерской мастики фигурки и различные элементы для украшения десертов, а также расписывать торты. График работы — 5/2 с выходными в середине недели. Платить декоратору готовы от 30 тысяч рублей в месяц.