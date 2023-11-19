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Posted Вчера, 17:52

Published Вчера, 17:52

Modified Вчера, 17:54

Updated Вчера, 17:54

В Ростове на следующей неделе прогнозируются ливни, мокрый снег и значительное похолодание

Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Ростове с 20 ноября

19 ноября 2023, 17:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на следующей неделе прогнозируются ливни, мокрый снег и значительное похолодание

Синоптики предупредили о снегопадах и заморозках в Ростове с 20 ноября

В Ростове на следующей неделе прогнозируются ливни, мокрый снег и значительное похолодание, сообщили синоптики.

Непогода придет в Ростов-на-Дону на следующей неделе. В понедельник, 20 ноября, в городе прогнозируется ливень. Он будет идти в течение всего дня и сопровождаться сильными порывами ветра. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а вечером — +3 градуса.

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На следующий день дождь прекратится, однако температура воздуха упадет до +3 градусов днем и -1 градуса вечером.

В среду в Ростове выпадет мокрый снег. Он будет идти в городе до выходных. Также станет значительно холодней. Столбики термометров днем упадут до +1 градуса, а вечером — до -2 градусов.

Напомним, сегодня огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова из-за ураганного ветра.

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