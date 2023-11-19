Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Ростове с 20 ноября

Непогода придет в Ростов-на-Дону на следующей неделе. В понедельник, 20 ноября, в городе прогнозируется ливень. Он будет идти в течение всего дня и сопровождаться сильными порывами ветра. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а вечером — +3 градуса.