Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Ростове с 20 ноября

Posted Вчера, 17:52
Published Вчера, 17:52
Modified Вчера, 17:54
Updated Вчера, 17:54
Непогода придет в Ростов-на-Дону на следующей неделе. В понедельник, 20 ноября, в городе прогнозируется ливень. Он будет идти в течение всего дня и сопровождаться сильными порывами ветра. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а вечером — +3 градуса.
На следующий день дождь прекратится, однако температура воздуха упадет до +3 градусов днем и -1 градуса вечером.
В среду в Ростове выпадет мокрый снег. Он будет идти в городе до выходных. Также станет значительно холодней. Столбики термометров днем упадут до +1 градуса, а вечером — до -2 градусов.
Напомним, сегодня огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова из-за ураганного ветра.