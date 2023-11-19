Двукратный рост автокредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 году

«Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.