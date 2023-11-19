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Posted Вчера, 15:33

Published Вчера, 15:33

Modified Вчера, 15:34

Updated Вчера, 15:34

Количество выданных автокредитов выросло в два раза в Ростовской области в текущем году

Двукратный рост автокредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 году

19 ноября 2023, 15:33
Фото: Midjourney
Количество выданных автокредитов выросло в два раза в Ростовской области в текущем году
Количество выданных автокредитов выросло в два раза в Ростовской области в текущем году, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

Жители Ростовской области стали чаще брать автокредиты в 2023 году. Например, в третьем квартале текущего года они оформили 9 807 соответствующих кредитов. Показатель за год вырос на 95,5%. Годом ранее за тот же квартал в Ростовской области выдали лишь 5 016 автокредитов.

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«Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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