Двукратный рост автокредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 году

Posted Вчера, 15:33
Published Вчера, 15:33
Modified Вчера, 15:34
Updated Вчера, 15:34
Жители Ростовской области стали чаще брать автокредиты в 2023 году. Например, в третьем квартале текущего года они оформили 9 807 соответствующих кредитов. Показатель за год вырос на 95,5%. Годом ранее за тот же квартал в Ростовской области выдали лишь 5 016 автокредитов.
«Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Ранее дилеры в Ростове предупредили о росте цен на обслуживание авто на 20%.