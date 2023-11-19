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Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации драмтеатра в Ростове

Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации драмтеатра в Ростове

19 ноября 2023, 10:30
Фото: Яндекс. Карты
Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации драмтеатра в Ростове
Ростовский театр драмы имени Горького получил положительное заключение на продолжение реставрации, следует из данных на портале государственной строительной экспертизы.

Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации ростовского театра драмы имени Горького. Здание находится на Театральной площади. Подрядчику разрешили приступить к усилению грунтов и фундамента.

Модернизацию драмтеатра имени Горького в Ростове проконтролируют за 25 млн рублей
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Заказчиком выполнения работ выступает администрация драматического театра.

Напомним, на модернизацию помещений Ростовского государственного драматического театра имени Горького выделили один миллиард рублей. К 1 февраля этого года подрядчик, выполняющий эти работы, должен был получить разрешение от комитета по охране ОКН. Завершить же модернизацию залов хотят к 30 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Минкульт региона выделил полтора миллиарда рублей на реконструкцию театров в Ростове до 2024 года. Деньги в первую очередь пойдут на ремонт Музыкального театра на Большой Садовой и драмтеатра имени Горького.

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