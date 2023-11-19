Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации драмтеатра в Ростове

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации ростовского театра драмы имени Горького. Здание находится на Театральной площади. Подрядчику разрешили приступить к усилению грунтов и фундамента.
Заказчиком выполнения работ выступает администрация драматического театра.
Напомним, на модернизацию помещений Ростовского государственного драматического театра имени Горького выделили один миллиард рублей. К 1 февраля этого года подрядчик, выполняющий эти работы, должен был получить разрешение от комитета по охране ОКН. Завершить же модернизацию залов хотят к 30 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Минкульт региона выделил полтора миллиарда рублей на реконструкцию театров в Ростове до 2024 года. Деньги в первую очередь пойдут на ремонт Музыкального театра на Большой Садовой и драмтеатра имени Горького.