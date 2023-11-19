Госэкспертиза одобрила продолжение реставрации драмтеатра в Ростове

Напомним, на модернизацию помещений Ростовского государственного драматического театра имени Горького выделили один миллиард рублей. К 1 февраля этого года подрядчик, выполняющий эти работы, должен был получить разрешение от комитета по охране ОКН. Завершить же модернизацию залов хотят к 30 ноября 2024 года.