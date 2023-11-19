Итоги недели: в Ростове обыскивают суды, пока горожане спасают от уничтожения рощу

Posted Вчера, 14:54
Published Вчера, 14:54
Modified Вчера, 15:35
Updated Вчера, 15:35
Силовики нагрянули с обысками в здание Советского районного суда Ростова. Подозрения у них вызвали председатель суда и еще три судьи. Предположительно, они могут быть связаны с коррупционным скандалом.
СМИ пишут, что на судей силовики вышли после задержания одного из предпринимателей и даче им показаний.
Официальных подробностей расследования дела пока не поступало. В силовых структурах и Объединенной пресс-службе судов новости об обысках не комментируют. Однако известно, что мероприятия силовиков на работу самого Советского районного суда никак не повлияли.
Активисты и неравнодушные жители Ростова несколько дней спасали рощу рядом со старым аэропортом. Когда-то участок относился к зоне городских лесов, однако затем оказался в частном владении. Собственница решила вырубить полувековые деревья, чтобы застроить землю.
Ростовчане, несмотря на непогоду, вышли на защиту рощи. Они вызвали на место полицию. Позже к истории подключились депутаты и местные власти. Тем временем рабочие все-таки смогли снести 16 уникальных деревьев.
После громкого общественного резонанса власти заявили, что смогли найти с собственницей участка «компромиссное решение», и та пообещала прекратить вырубку деревьев. Затем на слушаниях по поводу ситуации с рощей владелица земли заявила, что власти изначально не проясняли ей статус насаждений.
Вероятно, рощу попытаются вернуть в зону городских лесов, чтобы спасти ее от вырубки. Однако в чем состоит «компромиссное решение» властей Ростова и как они хотят договориться со всеми сторонами конфликта, до сих пор остается загадкой.
Яйца значительно подорожали в Ростовской области. Продукт с начала года взлетел в цене более, чем на 25%. Десяток яиц в регионе сейчас обойдется в районе 100 рублей.
Власти объяснили подорожание яиц курсом рубля, возросшими тратами производителей на корма и логистику.
Заинтересовалась подорожанием яиц и Федеральная антимонопольная служба. Она зафиксировала рост цен на продукт не только в Ростовской области, но и других регионах России. Ведомство поручило территориальным органам проверить обоснованность роста цен на яйца. Теперь предприятиям-производителям предстоит подготовить отчеты о формировании цен на продукцию, а федеральные торговые сети должны будут направить исполнительному органу отчет о еженедельной динамике цен на яйца в закупке и розничной продаже.