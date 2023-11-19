Итоги недели: в Ростове обыскивают суды, пока горожане спасают от уничтожения рощу

Заинтересовалась подорожанием яиц и Федеральная антимонопольная служба. Она зафиксировала рост цен на продукт не только в Ростовской области, но и других регионах России. Ведомство поручило территориальным органам проверить обоснованность роста цен на яйца. Теперь предприятиям-производителям предстоит подготовить отчеты о формировании цен на продукцию, а федеральные торговые сети должны будут направить исполнительному органу отчет о еженедельной динамике цен на яйца в закупке и розничной продаже.