Климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии

«Но это только в том случае, если в Исландии извержение вулкана не начнётся в ближайшие дни. Об этом предупреждают наши сейсмологи. И, если это произойдёт, тогда будет много изменений. Если при извержении вулкана пепел поднимется на высоту 15 километров и выше, то ждать нам и морозов, и очень холодной зимы», — приводит слова климатолога «КП — Ростов-на-Дону».