Климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Климатолог Александр Иошпа дал свой прогноз погоды в Ростовской области. По его словам, в ближайшие дни не стоит ждать аномальных изменений. Осадки в регионе будут сменяться потеплением и наоборот.
«Но это только в том случае, если в Исландии извержение вулкана не начнётся в ближайшие дни. Об этом предупреждают наши сейсмологи. И, если это произойдёт, тогда будет много изменений. Если при извержении вулкана пепел поднимется на высоту 15 километров и выше, то ждать нам и морозов, и очень холодной зимы», — приводит слова климатолога «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее водителей предупредили о заморозках и снегопаде в Ростовской области.