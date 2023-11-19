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Извержение вулкана в Исландии может повлиять на зиму в Ростовской области

Климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии

19 ноября 2023, 08:51
Фото: Midjourney
Извержение вулкана в Исландии может повлиять на зиму в Ростовской области

Климатолог Иошпа заявил, что ростовская зима зависит от вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии может повлиять на зиму в Ростовской области, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа дал свой прогноз погоды в Ростовской области. По его словам, в ближайшие дни не стоит ждать аномальных изменений. Осадки в регионе будут сменяться потеплением и наоборот.

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«Но это только в том случае, если в Исландии извержение вулкана не начнётся в ближайшие дни. Об этом предупреждают наши сейсмологи. И, если это произойдёт, тогда будет много изменений. Если при извержении вулкана пепел поднимется на высоту 15 километров и выше, то ждать нам и морозов, и очень холодной зимы», — приводит слова климатолога «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее водителей предупредили о заморозках и снегопаде в Ростовской области.

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