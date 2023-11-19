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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Массовая драка произошла в Ростове на Пушкинской

«Козьи потягушки»: массовая драка на Пушкинской в Ростове попала на видео

19 ноября 2023, 07:06
Фото: Midjourney
Массовая драка произошла в Ростове на Пушкинской

Массовая драка произошла в Ростове на Пушкинской в ночь на 19 ноября

По меньшей мере 10 человек стали участниками драки в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской, сообщается в соцсетях.

На распространённом в сети ролике видно, что собравшиеся молодые люди вдруг начинают драться. Женщина за кадром грозится вызвать полицию. Однако участники драки на это не реагируют, а продолжают бить руками и ногами своих оппонентов.

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Массовая драка произошла в Ростове на Пушкинской
Видео: тг-канал: "Это Ростов"

Местные жители отмечают, что это уже не первая драка на Пушкинской.

«Мне кажется или очень часто на Пушкинской разные драки», — пишет обеспокоенная ростовчанка.

«Козьи потягушки», «На Пушкинской в основном очень часто собираются не ростовская молодежь, а понаехавшие из деревень и других городов студенты и уклонисты с Кавказа, драки постоянно», «Головы на плечах не хватает, лучше бы на передовую пошли свою силу показывать», — прокомментировали драку местные жители.

Ранее ростовчане пожаловались на то, что на улице Пушкинской молодежь громко слушала музыку и устроила танцы. Все это происходило в ночное время, поэтому вызвало столько негодования у жильцов домов, которые стоят поблизости. Позже местные жители услышали звуки стрельбы.

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