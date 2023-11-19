«Козьи потягушки»: массовая драка на Пушкинской в Ростове попала на видео

«Козьи потягушки», «На Пушкинской в основном очень часто собираются не ростовская молодежь, а понаехавшие из деревень и других городов студенты и уклонисты с Кавказа, драки постоянно», «Головы на плечах не хватает, лучше бы на передовую пошли свою силу показывать», — прокомментировали драку местные жители.