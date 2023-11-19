«Козьи потягушки»: массовая драка на Пушкинской в Ростове попала на видео

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На распространённом в сети ролике видно, что собравшиеся молодые люди вдруг начинают драться. Женщина за кадром грозится вызвать полицию. Однако участники драки на это не реагируют, а продолжают бить руками и ногами своих оппонентов.
Местные жители отмечают, что это уже не первая драка на Пушкинской.
«Мне кажется или очень часто на Пушкинской разные драки», — пишет обеспокоенная ростовчанка.
«Козьи потягушки», «На Пушкинской в основном очень часто собираются не ростовская молодежь, а понаехавшие из деревень и других городов студенты и уклонисты с Кавказа, драки постоянно», «Головы на плечах не хватает, лучше бы на передовую пошли свою силу показывать», — прокомментировали драку местные жители.
Ранее ростовчане пожаловались на то, что на улице Пушкинской молодежь громко слушала музыку и устроила танцы. Все это происходило в ночное время, поэтому вызвало столько негодования у жильцов домов, которые стоят поблизости. Позже местные жители услышали звуки стрельбы.