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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Инспектора СИЗО в Шахтах Юлию Муравину могли зарезать из-за ревности

Молодую сотрудницу СИЗО в Шахтах могли убить из ревности

19 ноября 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Инспектора СИЗО в Шахтах Юлию Муравину могли зарезать из-за ревности
Инспектора СИЗО в Шахтах Юлию Муравину могли зарезать из-за ревности, пишет местное издание «КВУ».

18 ноября жестокое убийство произошло в Шахтах Ростовской области. Предположительно, 20-летняя девушка с ножом напала в переулке Писарева на свою 24-летнюю знакомую Юлию Муравину. От полученных травм жертва убийцы умерла.

Шахтинские СМИ пишут, что Муравину могли убить на почве ревности. У нее был конфликт с нападавшей.

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Известно также, что погибшая работала младшим инспектором СИЗО №4. Там она занималась проверкой посылок заключенным.

Предполагаемая убийца Муравиной задержана. Сейчас с ней работают следователи.

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