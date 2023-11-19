Молодую сотрудницу СИЗО в Шахтах могли убить из ревности

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
18 ноября жестокое убийство произошло в Шахтах Ростовской области. Предположительно, 20-летняя девушка с ножом напала в переулке Писарева на свою 24-летнюю знакомую Юлию Муравину. От полученных травм жертва убийцы умерла.
Шахтинские СМИ пишут, что Муравину могли убить на почве ревности. У нее был конфликт с нападавшей.
Известно также, что погибшая работала младшим инспектором СИЗО №4. Там она занималась проверкой посылок заключенным.
Предполагаемая убийца Муравиной задержана. Сейчас с ней работают следователи.