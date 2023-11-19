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Posted Вчера, 16:23

Published Вчера, 16:23

Modified Вчера, 16:25

Updated Вчера, 16:25

Уже второй день на онлайн-картах в Ростове не отображается маршрут движения общественного транспорта

Общественный транспорт перестал отображаться на онлайн-картах в Ростове

19 ноября 2023, 16:23
Фото: 1MI
Уже второй день на онлайн-картах в Ростове не отображается маршрут движения общественного транспорта
Уже второй день на онлайн-картах в Ростове не отображается маршрут движения общественного транспорта, о сбое сообщают в социальных сетях горожане.

В Ростове второй день подряд не работает онлайн-отслеживание общественного транспорта. Движение автобусов не отображается ни в «Яндекс. Картах», ни в приложении Pikas, ни на 2Gis.

Скриншот онлайн-карты Скриншот онлайн-карты
Скриншот онлайн-карты Скриншот онлайн-карты
Скриншот онлайн-карты
Фото: rostovgazeta.ru

Отображаются на картах лишь несколько маршрутов — №73, №82 и два автобуса из Чалтыря.

С чем связан сбой в отслеживании общественного транспорта, не сообщалось. В администрации города также ситуацию не комментировали.

Ранее власти Ростова определили 20 самых загруженных остановок транспорта в городе.

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