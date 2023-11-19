Общественный транспорт перестал отображаться на онлайн-картах в Ростове

Posted Вчера, 16:23
Published Вчера, 16:23
Modified Вчера, 16:25
Updated Вчера, 16:25
В Ростове второй день подряд не работает онлайн-отслеживание общественного транспорта. Движение автобусов не отображается ни в «Яндекс. Картах», ни в приложении Pikas, ни на 2Gis.
Отображаются на картах лишь несколько маршрутов — №73, №82 и два автобуса из Чалтыря.
С чем связан сбой в отслеживании общественного транспорта, не сообщалось. В администрации города также ситуацию не комментировали.
Ранее власти Ростова определили 20 самых загруженных остановок транспорта в городе.