Пересчитают лично: стало известно, кому в Ростовской области увеличат пенсию в 2024-м

Ежегодно по всей России происходит индексация пенсий и социальных пособий. Повышение зависит от текущего уровня инфляции. В 2024 году индексаций будет происходить в несколько этапов. Первый из них запланирован уже на 1 января 2024 года. Тогда планируется увеличить на 7,5% страховые пенсии.