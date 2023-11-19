Пересчитают лично: стало известно, кому в Ростовской области увеличат пенсию в 2024-м

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Ежегодно по всей России происходит индексация пенсий и социальных пособий. Повышение зависит от текущего уровня инфляции. В 2024 году индексаций будет происходить в несколько этапов. Первый из них запланирован уже на 1 января 2024 года. Тогда планируется увеличить на 7,5% страховые пенсии.
Федеральные власти заявили, что на повышенные пенсии могут рассчитывать более 32 миллионов неработающих пенсионеров. На индексацию потратят более десяти триллионов рублей. Таким образом, как заявил министр труда РФ Антон Котяков, средний размер пенсии станет больше на 1 628 рублей и теперь составит 23 405 рублей.
С нового года пенсии увеличат нескольким категориям получателей. Среди них — неработающие граждане, получающие пенсии по старости, а также те, кто получает пенсию по потере кормильца, и люди, имеющие группу инвалидности.
С 1 февраля начнется второй этап индексации. Пенсии увеличат льготникам федерального значения, которым назначена ежемесячная денежная выплата. К этой категории граждан относятся люди, которые имеют I–III группы инвалидности, в том числе дети-инвалиды; ветераны ВОВ; ветераны локальных войн и участники боевых действий, Герои труда, а также граждане, получившие инвалидность при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Наконец, на 4% с 1 апреля следующего года вырастет социальная пенсия.
Индексация страховых пенсий, которая будет проводиться с 1 января, не будет распространяться на тех граждан, которые продолжают трудовую деятельность, несмотря на достижение пенсионного возраста.
В отношении этой категории по-прежнему действует мораторий на индексацию. Право на пересчет пенсии у граждан появится лишь после увольнения.
Однако и они могу рассчитывать на небольшую прибавку с 1 августа следующего года. Чтобы ее получить, нужно быть официально трудоустроенным в течении всего 2023 года.
В каждом случае процент индексации будет просчитываться отдельно. Однако размер доплаты не будет больше 371 рубля.
Граждане, которые достигли возраста выхода на пенсию в 2024 году, но с работы не уволились, августовскую прибавку не получат.
Пенсии военных отдельно увеличат с 1 октября 2024 года на 4,5%. Обеспечена индексация будет за счет увеличения так называемого понижающего коэффициента, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков. С 1 октября 2024 года этот коэффициент увеличится с 85,47 до 89,32%.
Рост пенсий военных происходил и в этом году. С 1 октября 2023 года индексация составила 10,5%. Она была связана с аналогичным увеличением окладов действующих военнослужащих.