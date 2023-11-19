Православный олигарх Малофеев хочет заставить ростовчанок рожать по семь детей

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По словам бизнесмена, необходимо достичь показателей рождаемости, которые были в царской России. Таким образом, одна женщина должна родить не меньше семи детей за свою жизнь.
Малофеев предлагает давать молодым семьям земельные участки с коммуникациями. На этих участках можно построить комфортный дом. Предприниматель отметил, что демографического бума в квартирных условиях не бывает.
Кроме того, бизнесмен завил, что росту рождаемости в стране должна способствовать религиозность населения и привел в пример Израиль. Он также добавил, что в США бэби-бум случился благодаря госполитике по акселерации подростков и ипотеке с низкими процентами.
Напомним, в сентябре текущего года рождаемость в Ростовской области сократилась почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе родилось всего 2649 детей.