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Православный олигарх Малофеев решил заставить ростовчанок рожать по семь детей

Православный олигарх Малофеев хочет заставить ростовчанок рожать по семь детей

19 ноября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Православный олигарх Малофеев решил заставить ростовчанок рожать по семь детей
Российский предприниматель Константин Малофеев предложил идею, как увеличить рождаемость в Ростовской области, пишет donnews.

По словам бизнесмена, необходимо достичь показателей рождаемости, которые были в царской России. Таким образом, одна женщина должна родить не меньше семи детей за свою жизнь.

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Малофеев предлагает давать молодым семьям земельные участки с коммуникациями. На этих участках можно построить комфортный дом. Предприниматель отметил, что демографического бума в квартирных условиях не бывает.

Кроме того, бизнесмен завил, что росту рождаемости в стране должна способствовать религиозность населения и привел в пример Израиль. Он также добавил, что в США бэби-бум случился благодаря госполитике по акселерации подростков и ипотеке с низкими процентами.

Напомним, в сентябре текущего года рождаемость в Ростовской области сократилась почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе родилось всего 2649 детей.

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